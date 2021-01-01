ApolloX (APX) טוקנומיקה

ApolloX (APX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי ApolloX (APX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

ApolloX (APX) מידע

APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange.

אתר רשמי:
https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD
מסמך לבן:
https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3

ApolloX (APX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ApolloX (APX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 39.79M
$ 39.79M$ 39.79M
ההיצע הכולל:
$ 3.98B
$ 3.98B$ 3.98B
אספקה במחזור:
$ 595.54M
$ 595.54M$ 595.54M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 265.63M
$ 265.63M$ 265.63M
שיא כל הזמנים:
$ 0.26
$ 0.26$ 0.26
שפל כל הזמנים:
$ 0.019986318316426218
$ 0.019986318316426218$ 0.019986318316426218
מחיר נוכחי:
$ 0.06682
$ 0.06682$ 0.06682

ApolloX (APX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ApolloX (APX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של APX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות APXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את APXטוקניומיקה, חקרו אתAPXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ApolloX (APX) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של APXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

APX חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן APX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו APX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

