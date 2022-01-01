Andy (ANDY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Andy (ANDY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Andy (ANDY) מידע ANDY is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://andytokonsolana.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/667w6y7eH5tQucYQXfJ2KmiuGBE8HfYnqqbjLNSw7yww קנה ANDYעכשיו!

Andy (ANDY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Andy (ANDY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 193.03K $ 193.03K $ 193.03K ההיצע הכולל: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M אספקה במחזור: $ 946.22M $ 946.22M $ 946.22M FDV (שווי מדולל מלא): $ 193.03K $ 193.03K $ 193.03K שיא כל הזמנים: $ 0.03268 $ 0.03268 $ 0.03268 שפל כל הזמנים: $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 $ 0.00009461545819202 מחיר נוכחי: $ 0.000204 $ 0.000204 $ 0.000204 למידע נוסף על Andy (ANDY) מחיר

Andy (ANDY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Andy (ANDY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANDY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANDYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANDYטוקניומיקה, חקרו אתANDYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ANDY מעוניין להוסיף את Andy (ANDY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANDY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ANDY ב-MEXC עכשיו!

Andy (ANDY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ANDYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ANDY עכשיו את היסטוריית המחירים!

ANDY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ANDY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ANDY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ANDYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

