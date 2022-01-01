AIDOGE (AIDOGE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AIDOGE (AIDOGE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AIDOGE (AIDOGE) מידע AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story. אתר רשמי: https://arbdoge.ai/ מסמך לבן: https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b קנה AIDOGEעכשיו!

AIDOGE (AIDOGE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AIDOGE (AIDOGE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.10M $ 18.10M $ 18.10M ההיצע הכולל: $ 191,609.76T $ 191,609.76T $ 191,609.76T אספקה במחזור: $ 174,455.90T $ 174,455.90T $ 174,455.90T FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.88M $ 19.88M $ 19.88M שיא כל הזמנים: $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 $ 0.00000000115 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 $ 0.000000000001867404 מחיר נוכחי: $ 0.00000000010375 $ 0.00000000010375 $ 0.00000000010375 למידע נוסף על AIDOGE (AIDOGE) מחיר

AIDOGE (AIDOGE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AIDOGE (AIDOGE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIDOGE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIDOGEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIDOGEטוקניומיקה, חקרו אתAIDOGEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AIDOGE (AIDOGE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIDOGEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIDOGE עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIDOGE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIDOGE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIDOGE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIDOGEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

