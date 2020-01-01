AICOIN (AICOIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AICOIN (AICOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AICOIN (AICOIN) מידע Artificial Intelligence is the future. Everyone knows that. Imagine a way to get exposure to all of Artificial Intelligence with one ticker. The ticker is $AI. $AI will be historic. There’s no need for fancy whitepapers and complicated technology when the tech speaks for itself with the ticker $AI. Be a part of the revolution and join $AI. Please note that the same name exists for this project, this cryptocurrency's contract address is: https://solscan.io/token/99ouK5YUK3JPGCPX9joNtHsMU7NPpU7w91JN4kdQ97po , please be careful to distinguish. אתר רשמי: https://theaicoin.io/ קנה AICOINעכשיו!

AICOIN (AICOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AICOIN (AICOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: -- -- -- שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: -- -- -- למידע נוסף על AICOIN (AICOIN) מחיר

AICOIN (AICOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AICOIN (AICOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AICOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AICOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AICOINטוקניומיקה, חקרו אתAICOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AICOIN (AICOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AICOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AICOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

AICOIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AICOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AICOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AICOINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

