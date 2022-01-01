AI COMPANIONS (AIC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AI COMPANIONS (AIC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AI COMPANIONS (AIC) מידע AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi. אתר רשמי: https://aivcompanions.com/ מסמך לבן: https://aivcompanions.com/AIC_Whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xbe6ad1eb9876cf3d3f9b85feecfb400298e80143 קנה AICעכשיו!

AI COMPANIONS (AIC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AI COMPANIONS (AIC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 102.90M $ 102.90M $ 102.90M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 137.20M $ 137.20M $ 137.20M שיא כל הזמנים: $ 0.569 $ 0.569 $ 0.569 שפל כל הזמנים: $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 $ 0.017493720608467617 מחיר נוכחי: $ 0.137199 $ 0.137199 $ 0.137199 למידע נוסף על AI COMPANIONS (AIC) מחיר

AI COMPANIONS (AIC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AI COMPANIONS (AIC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AICהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AICטוקניומיקה, חקרו אתAICהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIC מעוניין להוסיף את AI COMPANIONS (AIC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIC ב-MEXC עכשיו!

AI COMPANIONS (AIC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AICעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIC עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AICעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!