AEROBUD (AEROBUD) מידע AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin. אתר רשמי: https://aerobud.org/ מסמך לבן: https://docs.aerobud.org/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xfad8cb754230dbfd249db0e8eccb5142dd675a0d קנה AEROBUDעכשיו!

AEROBUD (AEROBUD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AEROBUD (AEROBUD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M שיא כל הזמנים: $ 0.03246 $ 0.03246 $ 0.03246 שפל כל הזמנים: $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 $ 0.000498990731193964 מחיר נוכחי: $ 0.00893 $ 0.00893 $ 0.00893 למידע נוסף על AEROBUD (AEROBUD) מחיר

AEROBUD (AEROBUD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AEROBUD (AEROBUD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AEROBUD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AEROBUDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AEROBUDטוקניומיקה, חקרו אתAEROBUDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AEROBUD (AEROBUD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AEROBUDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AEROBUD עכשיו את היסטוריית המחירים!

AEROBUD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AEROBUD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AEROBUD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AEROBUDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

