AEROBUD

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

שֵׁםAEROBUD

דירוגNo.1307

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.02%

אספקת מחזור970,000,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.97%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.07332252107368196,2024-12-07

המחיר הנמוך ביותר0.000498990731193964,2024-10-03

בלוקצ'יין ציבוריBASE

מגזר

מדיה חברתית

Loading...