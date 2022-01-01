5thScape (5SCAPE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי 5thScape (5SCAPE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

5thScape (5SCAPE) מידע 5thScape is an innovative VR and AR ecosystem integrating blockchain technology to revolutionize gaming, entertainment, and digital experiences. The platform offers immersive VR games and experiences, supported by advanced hardware and the 5SCAPE token. אתר רשמי: https://5thscape.com/ מסמך לבן: https://docs.5thscape.com/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0688977ae5b10075f46519063Fd2f03aDC052C1f קנה 5SCAPEעכשיו!

5thScape (5SCAPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 5thScape (5SCAPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M שיא כל הזמנים: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0002898 $ 0.0002898 $ 0.0002898 למידע נוסף על 5thScape (5SCAPE) מחיר

5thScape (5SCAPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של 5thScape (5SCAPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 5SCAPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 5SCAPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 5SCAPEטוקניומיקה, חקרו את5SCAPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות 5SCAPE מעוניין להוסיף את 5thScape (5SCAPE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת 5SCAPE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות 5SCAPE ב-MEXC עכשיו!

5thScape (5SCAPE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של 5SCAPEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה 5SCAPE עכשיו את היסטוריית המחירים!

5SCAPE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן 5SCAPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו 5SCAPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה 5SCAPEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!