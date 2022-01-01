5ire (5IRE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי 5ire (5IRE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

5ire (5IRE) מידע 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. אתר רשמי: https://5ire.org/ מסמך לבן: https://docs.5ire.org/ סייר בלוקים: https://explorer.5ire.network קנה 5IREעכשיו!

5ire (5IRE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 5ire (5IRE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M ההיצע הכולל: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B אספקה במחזור: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M שיא כל הזמנים: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 שפל כל הזמנים: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 מחיר נוכחי: $ 0.0007686 $ 0.0007686 $ 0.0007686 למידע נוסף על 5ire (5IRE) מחיר

5ire (5IRE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של 5ire (5IRE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 5IRE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 5IREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 5IREטוקניומיקה, חקרו את5IREהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

