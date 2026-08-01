375ai מחיר היום

מחיר 375ai (EAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00504808, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EAT ל USD הוא $ 0.00504808 לכל EAT.

375ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,268,924, עם היצע במחזור של 639.55M EAT. ב‑24 השעות האחרונות, EAT סחר בין $ 0.00482378 (נמוך) ל $ 0.0053908 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.076463, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00478688.

ביצועים לטווח קצר, EAT נע ב -3.21% בשעה האחרונה ו -14.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.88K.

375ai (EAT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M נפח (24 שעות) $ 76.88K$ 76.88K $ 76.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M אספקת מחזור 639.55M 639.55M 639.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 375ai הוא $ 3.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.88K. ההיצע במחזור של EAT הוא 639.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.11M.