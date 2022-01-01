1DOLLAR (1DOLLAR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי 1DOLLAR (1DOLLAR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

1DOLLAR (1DOLLAR) מידע 1dollar is a meme coin on the Solana chain. אתר רשמי: https://www.1dollarsol.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump קנה 1DOLLARעכשיו!

1DOLLAR (1DOLLAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 1DOLLAR (1DOLLAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M ההיצע הכולל: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M אספקה במחזור: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M שיא כל הזמנים: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 שפל כל הזמנים: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 מחיר נוכחי: $ 0.003931 $ 0.003931 $ 0.003931 למידע נוסף על 1DOLLAR (1DOLLAR) מחיר

1DOLLAR (1DOLLAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של 1DOLLAR (1DOLLAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 1DOLLAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 1DOLLARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 1DOLLARטוקניומיקה, חקרו את1DOLLARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות 1DOLLAR מעוניין להוסיף את 1DOLLAR (1DOLLAR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת 1DOLLAR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות 1DOLLAR ב-MEXC עכשיו!

1DOLLAR (1DOLLAR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של 1DOLLARעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה 1DOLLAR עכשיו את היסטוריית המחירים!

1DOLLAR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן 1DOLLAR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו 1DOLLAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה 1DOLLARעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

