0xGasless (0XGAS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.50811 $ 0.50811 $ 0.50811 24 שעות נמוך $ 0.552709 $ 0.552709 $ 0.552709 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.50811$ 0.50811 $ 0.50811 גבוה 24 שעות $ 0.552709$ 0.552709 $ 0.552709 שיא כל הזמנים $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03713505$ 0.03713505 $ 0.03713505 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.28% שינוי מחיר (1D) -7.17% שינוי מחיר (7D) -21.83% שינוי מחיר (7D) -21.83%

0xGasless (0XGAS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.507104. במהלך 24 השעות האחרונות, 0XGAS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.50811 לבין שיא של $ 0.552709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 0XGASהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03713505.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 0XGAS השתנה ב -2.28% במהלך השעה האחרונה, -7.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

0xGasless (0XGAS) מידע שוק

שווי שוק $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.59M$ 5.59M $ 5.59M אספקת מחזור 11.00M 11.00M 11.00M אספקה כוללת 11,000,000.0 11,000,000.0 11,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 0xGasless הוא $ 5.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0XGAS הוא 11.00M, עם היצע כולל של 11000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.59M.