Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר (USD)

קבל Sakai Vault תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SAKAI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sakai Vault
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Sakai Vault חיזוי מחיר


0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
Sakai Vault תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Sakai Vault ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.028935 בשנת 2025.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Sakai Vault ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.030381 בשנת 2026.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SAKAI הוא $ 0.031900 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Sakai Vault (SAKAI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SAKAI הוא $ 0.033495 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SAKAI הוא $ 0.035170 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SAKAI הוא $ 0.036929 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Sakai Vault עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.060153.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Sakai Vault עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.097984.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.028935
    0.00%
  • 2026
    $ 0.030381
    5.00%
  • 2027
    $ 0.031900
    10.25%
  • 2028
    $ 0.033495
    15.76%
  • 2029
    $ 0.035170
    21.55%
  • 2030
    $ 0.036929
    27.63%
  • 2031
    $ 0.038775
    34.01%
  • 2032
    $ 0.040714
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.042750
    47.75%
  • 2034
    $ 0.044887
    55.13%
  • 2035
    $ 0.047132
    62.89%
  • 2036
    $ 0.049488
    71.03%
  • 2037
    $ 0.051963
    79.59%
  • 2038
    $ 0.054561
    88.56%
  • 2039
    $ 0.057289
    97.99%
  • 2040
    $ 0.060153
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Sakai Vault תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.028935
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.028939
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.028962
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.029053
    0.41%
Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורSAKAIב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.028935. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSAKAI , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.028939. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSAKAI , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.028962. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Sakai Vault (SAKAI) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSAKAI הוא $0.029053. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sakai Vault






$ 103.98K
$ 103.98K$ 103.98K

3.59M
3.59M 3.59M






המחיר SAKAI העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, SAKAI יש כמות במעגל של 3.59M ושווי שוק כולל של $ 103.98K.

Sakai Vault מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSakai Vaultדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSakai Vault הוא 0.028935USD. היצע במחזור של Sakai Vault(SAKAI) הוא3.59M SAKAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $103,984.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -5.49%
    $ -0.001682
    $ 0.030743
    $ 0.028718
  • 7 ימים
    -4.76%
    $ -0.001377
    $ 0.034555
    $ 0.028836
  • 30 ימים
    -16.28%
    $ -0.004712
    $ 0.034555
    $ 0.028836
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Sakai Vault הראה תנועת מחירים של$-0.001682 , המשקפת-5.49% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Sakai Vault נסחר בשיא של $0.034555 ושפל של $0.028836. נרשם שינוי במחיר של-4.76%. מגמה אחרונה זו מציגה אתSAKAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Sakai Vault חווה -16.28%שינוי, המשקף בערך $-0.004712 לערכו. זה מצביע על כך ש SAKAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sakai Vault (SAKAI) מודול חיזוי מחיר עובד?

Sakai Vault מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SAKAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSakai Vault לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SAKAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sakai Vault. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSAKAI .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSAKAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sakai Vault.

מדוע SAKAI חיזוי מחירים חשוב?

SAKAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם SAKAI כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, SAKAI ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של SAKAI בחודש הבא?
על פי Sakai Vault (SAKAI) כלי תחזית המחירים, המחיר SAKAI הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 SAKAI בשנת 2026?
המחיר של 1 Sakai Vault (SAKAI) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SAKAI יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של SAKAI בשנת 2027?
Sakai Vault (SAKAI) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SAKAI עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של SAKAI בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sakai Vault (SAKAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של SAKAI בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sakai Vault (SAKAI) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 SAKAI בשנת 2030?
המחיר של 1 Sakai Vault (SAKAI) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, SAKAI יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי SAKAI תחזית המחיר בשנת 2040?
Sakai Vault (SAKAI) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SAKAI עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.