Sakai Vault מחיר היום

מחיר Sakai Vault (SAKAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.03043403, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAKAI ל USD הוא $ 0.03043403 לכל SAKAI.

Sakai Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,374, עם היצע במחזור של 3.59M SAKAI. ב‑24 השעות האחרונות, SAKAI סחר בין $ 0.03021171 (נמוך) ל $ 0.03076348 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 12.21, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02819608.

ביצועים לטווח קצר, SAKAI נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +0.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sakai Vault (SAKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 109.37K$ 109.37K $ 109.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 243.48K$ 243.48K $ 243.48K אספקת מחזור 3.59M 3.59M 3.59M אספקה כוללת 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sakai Vault הוא $ 109.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAKAI הוא 3.59M, עם היצע כולל של 8000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.48K.