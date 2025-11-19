Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר (USD)

קבל Midas The Minotaur תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MIDAS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Midas The Minotaur
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Midas The Minotaur חיזוי מחיר
Midas The Minotaur תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Midas The Minotaur ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000518 בשנת 2025.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Midas The Minotaur ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000544 בשנת 2026.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MIDAS הוא $ 0.000572 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Midas The Minotaur (MIDAS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MIDAS הוא $ 0.000600 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MIDAS הוא $ 0.000630 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MIDAS הוא $ 0.000662 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Midas The Minotaur עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001078.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Midas The Minotaur עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001757.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.000518
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000544
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000572
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000600
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000630
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000662
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000695
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000730
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.000766
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000804
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000845
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000887
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000931
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000978
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001078
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Midas The Minotaur תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.000518
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.000518
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.000519
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.000521
    0.41%
Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורMIDASב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.000518. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMIDAS , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000518. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMIDAS , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000519. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMIDAS הוא $0.000521. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Midas The Minotaur

--

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

8.89B
8.89B 8.89B

המחיר MIDAS העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, MIDAS יש כמות במעגל של 8.89B ושווי שוק כולל של $ 4.58M.

Midas The Minotaur מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMidas The Minotaurדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMidas The Minotaur הוא 0.000518USD. היצע במחזור של Midas The Minotaur(MIDAS) הוא8.89B MIDAS , מה שמעניק לו שווי שוק של $4,584,872.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    11.61%
    $ 0
    $ 0.000522
    $ 0.000437
  • 7 ימים
    8.63%
    $ 0.000044
    $ 0.000577
    $ 0.000440
  • 30 ימים
    -9.36%
    $ -0.000048
    $ 0.000577
    $ 0.000440
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Midas The Minotaur הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת11.61% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Midas The Minotaur נסחר בשיא של $0.000577 ושפל של $0.000440. נרשם שינוי במחיר של8.63%. מגמה אחרונה זו מציגה אתMIDAS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Midas The Minotaur חווה -9.36%שינוי, המשקף בערך $-0.000048 לערכו. זה מצביע על כך ש MIDAS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Midas The Minotaur (MIDAS) מודול חיזוי מחיר עובד?

Midas The Minotaur מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MIDASעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMidas The Minotaur לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MIDAS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Midas The Minotaur. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMIDAS .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMIDAS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Midas The Minotaur.

מדוע MIDAS חיזוי מחירים חשוב?

MIDAS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם MIDAS כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MIDAS ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MIDAS בחודש הבא?
על פי Midas The Minotaur (MIDAS) כלי תחזית המחירים, המחיר MIDAS הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 MIDAS בשנת 2026?
המחיר של 1 Midas The Minotaur (MIDAS) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MIDAS יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MIDAS בשנת 2027?
Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MIDAS עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MIDAS בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MIDAS בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MIDAS בשנת 2030?
המחיר של 1 Midas The Minotaur (MIDAS) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, MIDAS יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MIDAS תחזית המחיר בשנת 2040?
Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MIDAS עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:38:44 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.