קבל Midas The Minotaur תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MIDAS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Midas The Minotaur % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Midas The Minotaur תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Midas The Minotaur ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000518 בשנת 2025. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Midas The Minotaur ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000544 בשנת 2026. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MIDAS הוא $ 0.000572 עם 10.25% שיעור צמיחה. Midas The Minotaur (MIDAS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MIDAS הוא $ 0.000600 עם 15.76% שיעור צמיחה. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MIDAS הוא $ 0.000630 עם 21.55% שיעור צמיחה. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MIDAS הוא $ 0.000662 עם 27.63% שיעור צמיחה. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Midas The Minotaur עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001078. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Midas The Minotaur עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001757. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000518 0.00%

2026 $ 0.000544 5.00%

2027 $ 0.000572 10.25%

2028 $ 0.000600 15.76%

2029 $ 0.000630 21.55%

2030 $ 0.000662 27.63%

2031 $ 0.000695 34.01%

2032 $ 0.000730 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000766 47.75%

2034 $ 0.000804 55.13%

2035 $ 0.000845 62.89%

2036 $ 0.000887 71.03%

2037 $ 0.000931 79.59%

2038 $ 0.000978 88.56%

2039 $ 0.001027 97.99%

2040 $ 0.001078 107.89% הצג עוד לטווח קצר Midas The Minotaur תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000518 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000518 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000519 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000521 0.41% Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMIDASב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000518 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMIDAS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000518 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMIDAS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000519 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Midas The Minotaur (MIDAS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMIDAS הוא $0.000521 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Midas The Minotaur
שווי שוק $ 4.58M
אספקת מחזור 8.89B
המחיר MIDAS העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות. בנוסף, MIDAS יש כמות במעגל של 8.89B ושווי שוק כולל של $ 4.58M.

Midas The Minotaur מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMidas The Minotaurדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMidas The Minotaur הוא 0.000518USD. היצע במחזור של Midas The Minotaur(MIDAS) הוא 8.89B MIDAS , מה שמעניק לו שווי שוק של $4,584,872 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 11.61% $ 0 $ 0.000522 $ 0.000437

7 ימים 8.63% $ 0.000044 $ 0.000577 $ 0.000440

30 ימים -9.36% $ -0.000048 $ 0.000577 $ 0.000440 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Midas The Minotaur הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 11.61% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Midas The Minotaur נסחר בשיא של $0.000577 ושפל של $0.000440 . נרשם שינוי במחיר של 8.63% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMIDAS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Midas The Minotaur חווה -9.36% שינוי, המשקף בערך $-0.000048 לערכו. זה מצביע על כך ש MIDAS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Midas The Minotaur (MIDAS) מודול חיזוי מחיר עובד? Midas The Minotaur מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MIDASעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMidas The Minotaur לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MIDAS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Midas The Minotaur. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMIDAS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMIDAS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Midas The Minotaur.

מדוע MIDAS חיזוי מחירים חשוב?

MIDAS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):
האם MIDAS כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, MIDAS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של MIDAS בחודש הבא?
על פי Midas The Minotaur (MIDAS) כלי תחזית המחירים, המחיר MIDAS הצפוי יגיע ל -- ב undefined .
כמה יעלה 1 MIDAS בשנת 2026?
המחיר של 1 Midas The Minotaur (MIDAS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MIDAS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של MIDAS בשנת 2027?
Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MIDAS עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של MIDAS בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של MIDAS בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 MIDAS בשנת 2030?
המחיר של 1 Midas The Minotaur (MIDAS) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, MIDAS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי MIDAS תחזית המחיר בשנת 2040?
Midas The Minotaur (MIDAS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MIDAS עד שנת 2040.