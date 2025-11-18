Midas The Minotaur מחיר היום

מחיר Midas The Minotaur (MIDAS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00048568, עם שינוי של 3.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIDAS ל USD הוא $ 0.00048568 לכל MIDAS.

Midas The Minotaur כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,290,670, עם היצע במחזור של 8.89B MIDAS. ב‑24 השעות האחרונות, MIDAS סחר בין $ 0.00043769 (נמוך) ל $ 0.00050155 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00085309, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00011225.

ביצועים לטווח קצר, MIDAS נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו -1.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Midas The Minotaur (MIDAS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M אספקת מחזור 8.89B 8.89B 8.89B אספקה כוללת 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Midas The Minotaur הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIDAS הוא 8.89B, עם היצע כולל של 8888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.29M.