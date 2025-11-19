Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר (USD)

קבל Geez PNutz תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PNUTZ יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Geez PNutz % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Geez PNutz תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Geez PNutz ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.232076 בשנת 2025. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Geez PNutz ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.243679 בשנת 2026. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PNUTZ הוא $ 0.255863 עם 10.25% שיעור צמיחה. Geez PNutz (PNUTZ) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PNUTZ הוא $ 0.268656 עם 15.76% שיעור צמיחה. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PNUTZ הוא $ 0.282089 עם 21.55% שיעור צמיחה. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PNUTZ הוא $ 0.296194 עם 27.63% שיעור צמיחה. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Geez PNutz עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.482469. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Geez PNutz עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.785891. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.232076 0.00%

2026 $ 0.243679 5.00%

2027 $ 0.255863 10.25%

2028 $ 0.268656 15.76%

2029 $ 0.282089 21.55%

2030 $ 0.296194 27.63%

2031 $ 0.311004 34.01%

2032 $ 0.326554 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.342881 47.75%

2034 $ 0.360026 55.13%

2035 $ 0.378027 62.89%

2036 $ 0.396928 71.03%

2037 $ 0.416775 79.59%

2038 $ 0.437613 88.56%

2039 $ 0.459494 97.99%

2040 $ 0.482469 107.89% הצג עוד לטווח קצר Geez PNutz תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.232076 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.232107 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.232298 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.233029 0.41% Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPNUTZב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.232076 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPNUTZ , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.232107 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPNUTZ , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.232298 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Geez PNutz (PNUTZ) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPNUTZ הוא $0.233029 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Geez PNutz מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 91.21K$ 91.21K $ 91.21K אספקת מחזור 393.00K 393.00K 393.00K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר PNUTZ העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, PNUTZ יש כמות במעגל של 393.00K ושווי שוק כולל של $ 91.21K. צפה PNUTZ במחיר חי

Geez PNutz מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בGeez PNutzדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלGeez PNutz הוא 0.232076USD. היצע במחזור של Geez PNutz(PNUTZ) הוא 393.00K PNUTZ , מה שמעניק לו שווי שוק של $91,206 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 2.25% $ 0.005112 $ 0.232963 $ 0.220116

7 ימים -24.06% $ -0.055848 $ 0.343644 $ 0.220924

30 ימים -32.70% $ -0.075904 $ 0.343644 $ 0.220924 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Geez PNutz הראה תנועת מחירים של $0.005112 , המשקפת 2.25% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Geez PNutz נסחר בשיא של $0.343644 ושפל של $0.220924 . נרשם שינוי במחיר של -24.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPNUTZ הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Geez PNutz חווה -32.70% שינוי, המשקף בערך $-0.075904 לערכו. זה מצביע על כך ש PNUTZ עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Geez PNutz (PNUTZ) מודול חיזוי מחיר עובד? Geez PNutz מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PNUTZעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךGeez PNutz לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PNUTZ , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Geez PNutz. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPNUTZ . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPNUTZ כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Geez PNutz.

מדוע PNUTZ חיזוי מחירים חשוב?

PNUTZ תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם PNUTZ כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, PNUTZ ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של PNUTZ בחודש הבא? על פי Geez PNutz (PNUTZ) כלי תחזית המחירים, המחיר PNUTZ הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 PNUTZ בשנת 2026? המחיר של 1 Geez PNutz (PNUTZ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PNUTZ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של PNUTZ בשנת 2027? Geez PNutz (PNUTZ) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PNUTZ עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של PNUTZ בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Geez PNutz (PNUTZ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של PNUTZ בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Geez PNutz (PNUTZ) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 PNUTZ בשנת 2030? המחיר של 1 Geez PNutz (PNUTZ) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PNUTZ יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי PNUTZ תחזית המחיר בשנת 2040? Geez PNutz (PNUTZ) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PNUTZ עד שנת 2040.