Geez PNutz מחיר היום

מחיר Geez PNutz (PNUTZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.225332, עם שינוי של 7.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PNUTZ ל USD הוא $ 0.225332 לכל PNUTZ.

Geez PNutz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,555, עם היצע במחזור של 393.00K PNUTZ. ב‑24 השעות האחרונות, PNUTZ סחר בין $ 0.220116 (נמוך) ל $ 0.243338 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.674176, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.129475.

ביצועים לטווח קצר, PNUTZ נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -27.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Geez PNutz (PNUTZ) מידע שוק

שווי שוק $ 88.56K$ 88.56K $ 88.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.56K$ 88.56K $ 88.56K אספקת מחזור 393.00K 393.00K 393.00K אספקה כוללת 393,000.0 393,000.0 393,000.0

שווי השוק הנוכחי של Geez PNutz הוא $ 88.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNUTZ הוא 393.00K, עם היצע כולל של 393000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.56K.