Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר (USD)

קבל Disco By Matt Furie תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DISCO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Disco By Matt Furie % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Disco By Matt Furie תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Disco By Matt Furie ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Disco By Matt Furie ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DISCO הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Disco By Matt Furie (DISCO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DISCO הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DISCO הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DISCO הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Disco By Matt Furie עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Disco By Matt Furie עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Disco By Matt Furie תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDISCOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDISCO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDISCO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Disco By Matt Furie (DISCO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDISCO הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Disco By Matt Furie מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 144.84K$ 144.84K $ 144.84K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DISCO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DISCO יש כמות במעגל של 1.00B ושווי שוק כולל של $ 144.84K. צפה DISCO במחיר חי

Disco By Matt Furie מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDisco By Matt Furieדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDisco By Matt Furie הוא 0USD. היצע במחזור של Disco By Matt Furie(DISCO) הוא 1.00B DISCO , מה שמעניק לו שווי שוק של $144,842 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -23.86% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -80.03% $ 0 $ 0.002026 $ 0.000120

30 ימים -94.10% $ 0 $ 0.002026 $ 0.000120 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Disco By Matt Furie הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -23.86% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Disco By Matt Furie נסחר בשיא של $0.002026 ושפל של $0.000120 . נרשם שינוי במחיר של -80.03% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDISCO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Disco By Matt Furie חווה -94.10% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש DISCO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Disco By Matt Furie (DISCO) מודול חיזוי מחיר עובד? Disco By Matt Furie מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DISCOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDisco By Matt Furie לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DISCO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Disco By Matt Furie. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDISCO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDISCO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Disco By Matt Furie.

מדוע DISCO חיזוי מחירים חשוב?

DISCO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DISCO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DISCO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DISCO בחודש הבא? על פי Disco By Matt Furie (DISCO) כלי תחזית המחירים, המחיר DISCO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DISCO בשנת 2026? המחיר של 1 Disco By Matt Furie (DISCO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DISCO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DISCO בשנת 2027? Disco By Matt Furie (DISCO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DISCO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DISCO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Disco By Matt Furie (DISCO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DISCO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Disco By Matt Furie (DISCO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DISCO בשנת 2030? המחיר של 1 Disco By Matt Furie (DISCO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DISCO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DISCO תחזית המחיר בשנת 2040? Disco By Matt Furie (DISCO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DISCO עד שנת 2040.