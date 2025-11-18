Disco By Matt Furie מחיר היום

מחיר Disco By Matt Furie (DISCO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00015048, עם שינוי של 61.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DISCO ל USD הוא $ 0.00015048 לכל DISCO.

Disco By Matt Furie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 150,477, עם היצע במחזור של 1.00B DISCO. ב‑24 השעות האחרונות, DISCO סחר בין $ 0.00014298 (נמוך) ל $ 0.00040549 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00306541, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005465.

ביצועים לטווח קצר, DISCO נע ב +4.89% בשעה האחרונה ו -80.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Disco By Matt Furie (DISCO) מידע שוק

שווי שוק $ 150.48K$ 150.48K $ 150.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.48K$ 150.48K $ 150.48K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Disco By Matt Furie הוא $ 150.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DISCO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.48K.