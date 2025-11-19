בורסת MEXC / תחזית מחיר קריפטו / Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) /

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר (USD)

קבל Sao Paulo FC Fan Token תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SPFC יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sao Paulo FC Fan Token % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Sao Paulo FC Fan Token תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Sao Paulo FC Fan Token ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.030170 בשנת 2025. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Sao Paulo FC Fan Token ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031678 בשנת 2026. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SPFC הוא $ 0.033262 עם 10.25% שיעור צמיחה. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SPFC הוא $ 0.034925 עם 15.76% שיעור צמיחה. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SPFC הוא $ 0.036671 עם 21.55% שיעור צמיחה. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SPFC הוא $ 0.038505 עם 27.63% שיעור צמיחה. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Sao Paulo FC Fan Token עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.062721. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Sao Paulo FC Fan Token עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.102166. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.030170 0.00%

2026 $ 0.031678 5.00%

2027 $ 0.033262 10.25%

2028 $ 0.034925 15.76%

2029 $ 0.036671 21.55%

2030 $ 0.038505 27.63%

2031 $ 0.040430 34.01%

2032 $ 0.042452 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.044574 47.75%

2034 $ 0.046803 55.13%

2035 $ 0.049143 62.89%

2036 $ 0.051601 71.03%

2037 $ 0.054181 79.59%

2038 $ 0.056890 88.56%

2039 $ 0.059734 97.99%

2040 $ 0.062721 107.89% הצג עוד לטווח קצר Sao Paulo FC Fan Token תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.030170 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.030174 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.030199 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.030294 0.41% Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSPFCב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.030170 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSPFC , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.030174 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSPFC , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.030199 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSPFC הוא $0.030294 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sao Paulo FC Fan Token מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 145.25K$ 145.25K $ 145.25K אספקת מחזור 4.79M 4.79M 4.79M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SPFC העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SPFC יש כמות במעגל של 4.79M ושווי שוק כולל של $ 145.25K. צפה SPFC במחיר חי

Sao Paulo FC Fan Token מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSao Paulo FC Fan Tokenדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSao Paulo FC Fan Token הוא 0.030170USD. היצע במחזור של Sao Paulo FC Fan Token(SPFC) הוא 4.79M SPFC , מה שמעניק לו שווי שוק של $145,254 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 3.16% $ 0.000923 $ 0.030698 $ 0.028948

7 ימים -4.20% $ -0.001267 $ 0.031522 $ 0.028788

30 ימים -3.55% $ -0.001071 $ 0.031522 $ 0.028788 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Sao Paulo FC Fan Token הראה תנועת מחירים של $0.000923 , המשקפת 3.16% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Sao Paulo FC Fan Token נסחר בשיא של $0.031522 ושפל של $0.028788 . נרשם שינוי במחיר של -4.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSPFC הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Sao Paulo FC Fan Token חווה -3.55% שינוי, המשקף בערך $-0.001071 לערכו. זה מצביע על כך ש SPFC עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) מודול חיזוי מחיר עובד? Sao Paulo FC Fan Token מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SPFCעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSao Paulo FC Fan Token לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SPFC , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sao Paulo FC Fan Token. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSPFC . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSPFC כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sao Paulo FC Fan Token.

מדוע SPFC חיזוי מחירים חשוב?

SPFC תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SPFC כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SPFC ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SPFC בחודש הבא? על פי Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) כלי תחזית המחירים, המחיר SPFC הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SPFC בשנת 2026? המחיר של 1 Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SPFC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SPFC בשנת 2027? Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPFC עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SPFC בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SPFC בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SPFC בשנת 2030? המחיר של 1 Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SPFC יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SPFC תחזית המחיר בשנת 2040? Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPFC עד שנת 2040.