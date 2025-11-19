BETURA (BETURA) תחזית מחיר (USD)

קבל BETURA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BETURA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של BETURA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00002049 $0.00002049 $0.00002049 -0.04% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה BETURA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, BETURA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000020 בשנת 2025. BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, BETURA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000021 בשנת 2026. BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BETURA הוא $ 0.000022 עם 10.25% שיעור צמיחה. BETURA (BETURA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BETURA הוא $ 0.000023 עם 15.76% שיעור צמיחה. BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BETURA הוא $ 0.000024 עם 21.55% שיעור צמיחה. BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BETURA הוא $ 0.000026 עם 27.63% שיעור צמיחה. BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של BETURA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000042. BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של BETURA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000069. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000020 0.00%

2026 $ 0.000021 5.00%

2027 $ 0.000022 10.25%

2028 $ 0.000023 15.76%

2029 $ 0.000024 21.55%

2030 $ 0.000026 27.63%

2031 $ 0.000027 34.01%

2032 $ 0.000028 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000030 47.75%

2034 $ 0.000031 55.13%

2035 $ 0.000033 62.89%

2036 $ 0.000035 71.03%

2037 $ 0.000036 79.59%

2038 $ 0.000038 88.56%

2039 $ 0.000040 97.99%

2040 $ 0.000042 107.89% הצג עוד לטווח קצר BETURA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000020 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000020 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000020 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000020 0.41% BETURA (BETURA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBETURAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000020 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. BETURA (BETURA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBETURA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000020 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. BETURA (BETURA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBETURA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000020 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. BETURA (BETURA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBETURA הוא $0.000020 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית BETURA מחיר נוכחי $ 0.00002049$ 0.00002049 $ 0.00002049 שינוי מחיר (24 שעות) -0.04% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 42.43K$ 42.43K $ 42.43K נפח (24 שעות) -- המחיר BETURA העדכני הוא $ 0.00002049. יש לו שינוי של -0.04% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 42.43Kב 24 שעות. בנוסף, BETURA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה BETURA במחיר חי

BETURA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBETURAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBETURA הוא 0.000020USD. היצע במחזור של BETURA(BETURA) הוא 0.00 BETURA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000000 $ 0.000020 $ 0.000019

7 ימים 0.01% $ 0.000000 $ 0.000021 $ 0.000018

30 ימים -0.65% $ -0.000038 $ 0.000066 $ 0.000012 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,BETURA הראה תנועת מחירים של $0.000000 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,BETURA נסחר בשיא של $0.000021 ושפל של $0.000018 . נרשם שינוי במחיר של 0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBETURA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,BETURA חווה -0.65% שינוי, המשקף בערך $-0.000038 לערכו. זה מצביע על כך ש BETURA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של BETURA המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה BETURA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך BETURA (BETURA) מודול חיזוי מחיר עובד? BETURA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BETURAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBETURA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BETURA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של BETURA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBETURA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBETURA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של BETURA.

מדוע BETURA חיזוי מחירים חשוב?

BETURA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BETURA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BETURA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BETURA בחודש הבא? על פי BETURA (BETURA) כלי תחזית המחירים, המחיר BETURA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BETURA בשנת 2026? המחיר של 1 BETURA (BETURA) היום הוא $0.00002 . על פי מודול התחזית שלעיל, BETURA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BETURA בשנת 2027? BETURA (BETURA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BETURA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BETURA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, BETURA (BETURA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BETURA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, BETURA (BETURA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BETURA בשנת 2030? המחיר של 1 BETURA (BETURA) היום הוא $0.00002 . על פי מודול התחזית שלעיל, BETURA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BETURA תחזית המחיר בשנת 2040? BETURA (BETURA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BETURA עד שנת 2040.