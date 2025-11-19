BETURA (BETURA) תחזית מחיר (USD)
קבל BETURA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BETURA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.
*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.
BETURA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)
על פי התחזית שלך, BETURA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000020 בשנת 2025.BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, BETURA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000021 בשנת 2026.BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BETURA הוא $ 0.000022 עם 10.25% שיעור צמיחה.BETURA (BETURA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BETURA הוא $ 0.000023 עם 15.76% שיעור צמיחה.BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BETURA הוא $ 0.000024 עם 21.55% שיעור צמיחה.BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BETURA הוא $ 0.000026 עם 27.63% שיעור צמיחה.BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של BETURA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000042.BETURA (BETURA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של BETURA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000069.
- 2025$ 0.0000200.00%
- 2026$ 0.0000215.00%
- 2027$ 0.00002210.25%
- 2028$ 0.00002315.76%
- 2029$ 0.00002421.55%
- 2030$ 0.00002627.63%
- 2031$ 0.00002734.01%
- 2032$ 0.00002840.71%
- 2033$ 0.00003047.75%
- 2034$ 0.00003155.13%
- 2035$ 0.00003362.89%
- 2036$ 0.00003571.03%
- 2037$ 0.00003679.59%
- 2038$ 0.00003888.56%
- 2039$ 0.00004097.99%
- 2040$ 0.000042107.89%
לטווח קצר BETURA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום
- November 19, 2025(הַיוֹם)$ 0.0000200.00%
- November 20, 2025(מחר)$ 0.0000200.01%
- November 26, 2025(השבוע)$ 0.0000200.10%
- December 19, 2025(30 ימים)$ 0.0000200.41%
המחיר החזוי עבורBETURAב
עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBETURA , בשימוש
לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBETURA , בשימוש
בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBETURA הוא
סטטיסטיקת מחירים נוכחית BETURA
-0.04%
--
BETURA מחיר היסטורי
על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBETURAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBETURA הוא 0.000020USD. היצע במחזור של BETURA(BETURA) הוא
- 24 שעות0.00%$ 0.000000$ 0.000020$ 0.000019
- 7 ימים0.01%$ 0.000000$ 0.000021$ 0.000018
- 30 ימים-0.65%$ -0.000038$ 0.000066$ 0.000012
ב-24 השעות האחרונות,BETURA הראה תנועת מחירים של
במהלך 7 הימים האחרונים,BETURA נסחר בשיא של
בחודש האחרון,BETURA חווה
בדוק את ההיסטוריה המלאה של BETURA המחיר למגמות מפורטות ב MEXCצפה BETURA בהיסטוריית המחירים המלאה
איך BETURA (BETURA) מודול חיזוי מחיר עובד?
BETURA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BETURAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.
התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBETURA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.
לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BETURA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.
ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של BETURA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.
המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBETURA .
אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים
כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:
ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.
להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.
אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBETURA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.
התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של BETURA.
מדוע BETURA חיזוי מחירים חשוב?
BETURA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:
פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.
הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.
ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.
פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.
תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.
מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.
מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.
שאלות נפוצות (FAQ):
כתב ויתור
התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.
יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.
