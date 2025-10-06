BETURA מחיר היום

מחיר BETURA (BETURA) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000196, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BETURA ל USD הוא $ 0.0000196 לכל BETURA.

BETURA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BETURA. ב‑24 השעות האחרונות, BETURA סחר בין $ 0.00001894 (נמוך) ל $ 0.00002093 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BETURA נע ב -1.02% בשעה האחרונה ו -1.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.72K.

BETURA (BETURA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

