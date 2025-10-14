Tokenomics de Ripplebids (XRPB-SOL)
Tokenomics et analyse de prix de Ripplebids (XRPB-SOL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Ripplebids (XRPB-SOL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Ripplebids (XRPB-SOL)
RippleBids (XRPB) is a cross-chain ecommerce and auction marketplace where users can buy, sell, and trade real-world and digital assets. Built for speed and affordability, RippleBids integrates with the Solana blockchain and supports Phantom Wallet, enabling fast, low-cost transactions and easy wallet-based access. The platform charges only 1.5%–3.5% in seller fees, far lower than marketplaces like Amazon, eBay, or Etsy. XRPB powers listings, rewards, and premium seller tools across Solana, XRPL, and XRPL EVM.
Tokenomics de Ripplebids (XRPB-SOL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ripplebids (XRPB-SOL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens XRPB-SOL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens XRPB-SOL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de XRPB-SOL, explorez le prix en direct du token XRPB-SOL !
Prévision du prix de XRPB-SOL
Vous voulez savoir dans quelle direction XRPB-SOL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de XRPB-SOL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
