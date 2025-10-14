Informations sur le prix de Ripplebids (XRPB-SOL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002001 $ 0.00002001 $ 0.00002001 Bas 24 h $ 0.00002227 $ 0.00002227 $ 0.00002227 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002001$ 0.00002001 $ 0.00002001 Haut 24 h $ 0.00002227$ 0.00002227 $ 0.00002227 Sommet historique $ 0.00028007$ 0.00028007 $ 0.00028007 Prix le plus bas $ 0.00001712$ 0.00001712 $ 0.00001712 Variation du prix (1 h) -0.35% Changement de prix (1J) +4.13% Variation du prix (7 j) -21.39% Variation du prix (7 j) -21.39%

Le prix en temps réel de Ripplebids (XRPB-SOL) est de $0.00002084. Au cours des dernières 24 heures, XRPB-SOL a évolué entre un minimum de $ 0.00002001 et un maximum de $ 0.00002227, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de XRPB-SOL est $ 0.00028007, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001712.

En termes de performance à court terme, XRPB-SOL a évolué de -0.35% au cours de la dernière heure, +4.13% sur 24 heures et de -21.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ripplebids (XRPB-SOL)

Capitalisation boursière $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K Offre en circulation 999.86M 999.86M 999.86M Offre totale 999,864,505.638292 999,864,505.638292 999,864,505.638292

La capitalisation boursière actuelle de Ripplebids est de $ 20.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XRPB-SOL est de 999.86M, avec une offre totale de 999864505.638292. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.84K.