Informations sur Norexa (NRX)
Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.
Tokenomics de Norexa (NRX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Norexa (NRX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NRX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NRX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NRX, explorez le prix en direct du token NRX !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
