Informations sur le prix de Norexa (NRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00505364 $ 0.00505364 $ 0.00505364 Bas 24 h $ 0.00531003 $ 0.00531003 $ 0.00531003 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00505364$ 0.00505364 $ 0.00505364 Haut 24 h $ 0.00531003$ 0.00531003 $ 0.00531003 Sommet historique $ 0.01244581$ 0.01244581 $ 0.01244581 Prix le plus bas $ 0.00096497$ 0.00096497 $ 0.00096497 Variation du prix (1 h) -0.65% Changement de prix (1J) -3.45% Variation du prix (7 j) +22.39% Variation du prix (7 j) +22.39%

Le prix en temps réel de Norexa (NRX) est de $0.00508245. Au cours des dernières 24 heures, NRX a évolué entre un minimum de $ 0.00505364 et un maximum de $ 0.00531003, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NRX est $ 0.01244581, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00096497.

En termes de performance à court terme, NRX a évolué de -0.65% au cours de la dernière heure, -3.45% sur 24 heures et de +22.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Norexa (NRX)

Capitalisation boursière $ 509.20K$ 509.20K $ 509.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 509.20K$ 509.20K $ 509.20K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Norexa est de $ 509.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NRX est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 509.20K.