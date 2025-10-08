Informations sur le prix de Nia (NIA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.68853 $ 0.68853 $ 0.68853 Bas 24 h $ 0.727643 $ 0.727643 $ 0.727643 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.68853$ 0.68853 $ 0.68853 Haut 24 h $ 0.727643$ 0.727643 $ 0.727643 Sommet historique $ 0.9085$ 0.9085 $ 0.9085 Prix le plus bas $ 0.282027$ 0.282027 $ 0.282027 Variation du prix (1 h) +0.07% Changement de prix (1J) -3.52% Variation du prix (7 j) +2.96% Variation du prix (7 j) +2.96%

Le prix en temps réel de Nia (NIA) est de $0.693399. Au cours des dernières 24 heures, NIA a évolué entre un minimum de $ 0.68853 et un maximum de $ 0.727643, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIA est $ 0.9085, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.282027.

En termes de performance à court terme, NIA a évolué de +0.07% au cours de la dernière heure, -3.52% sur 24 heures et de +2.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nia (NIA)

Capitalisation boursière $ 208.02K$ 208.02K $ 208.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 693.40K$ 693.40K $ 693.40K Offre en circulation 300.00K 300.00K 300.00K Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nia est de $ 208.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIA est de 300.00K, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 693.40K.