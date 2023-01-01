Contrats à terme sur actions de MEXC : actions américaines, propulsées par les cryptomonnaies
Tradez les mouvements des actions américaines en utilisant des cryptomonnaies comme marge : zéro barrière, flexibilité maximale
Paires de contrats à terme sur actions
D'autres paires de trading seront ajoutées à l'avenir pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.
24 heures
48 heures
72 heures
Fonctionnalités clés
Frais de transaction les plus bas du marché
Profitez de frais de transaction ultra-compétitifs avec des frais de maker à partir de 0.00 % et des frais de taker à partir de 0.00 % sur les paires de contrats à terme sur actions américaines.
Synchronisé avec les heures d'ouverture des marchés américains
Tradez en synchronisation avec le véritable marché boursier américain pour une expérience de trading authentique.
Profondeur de marché parmi les meilleures du secteur
Une liquidité complète garantit une tarification stable lors des périodes de volatilité du marché, minimisant le slippage pour une exécution optimale des ordres.
Conforme à l'expérience de trading des contrats à terme perpétuels
Transition fluide : la même interface et la même expérience de trading que pour les contrats à terme perpétuels, sans courbe d'apprentissage supplémentaire.
FAQ
Q1 : Comment les frais de financement sont-ils appliqués ?
Les contrats à terme sur actions de MEXC sont actuellement exempts de frais de financement, il n'y a donc aucun coût de détention.
Q2 : Comment le P&L est-il calculé ?
Formule : P&L = (Prix de clôture – Prix d'entrée) × Effet de levier × Nombre d'actions × Direction (Long = +1, Short = -1)Exemples :1) Profit d'une position longue : acheter 1 action Apple (AAPL) à 100 $ (en supposant qu'un contrat représente 1 action) et clôturer à 105 $. Profit = (105 – 100) × 1 × 1 = 5 $.2) Profit d'une position courte : vendre 1 action Tesla (TSLA) à 200 $, puis clôturer à 195 $. Profit = (195 – 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $.
Q3 : Comment la liquidation est-elle déclenchée ?
MEXC adopte un mécanisme de gestion des risques conforme à celui des contrats à terme perpétuels classiques :1) Le système surveille en continu le taux de marge de maintenance.2) La marge est calculée sur la base du prix juste.3) Si le taux de marge tombe en dessous du seuil de liquidation prédéfini, le système déclenchera automatiquement la liquidation afin de limiter les pertes potentielles.
Q4 : Comment le prix juste des contrats à terme sur actions est-il déterminé ?
Le prix juste est basé sur le dernier prix de transaction de l'action américaine sous-jacente.
Q5 : Quel mode de marge est pris en charge pour les contrats à terme sur actions ?
Seul le mode de marge isolée est pris en charge.
Q6 : Puis-je trader les contrats à terme sur actions lorsque le marché est fermé ?
Pendant les périodes de fermeture, les utilisateurs peuvent annuler les ordres non exécutés et ajouter de la marge, mais ne peuvent pas placer de nouveaux ordres ni clôturer des positions existantes. Afin d'éviter d'éventuelles pertes liées à la volatilité des prix, il est recommandé de clôturer les positions avant la fermeture du marché. Les heures de trading sont alignées sur les horaires du NYSE et du NASDAQ, jours fériés inclus.
Q7 : Les contrats à terme sur actions prennent-ils en charge l'effet de levier ?
Les contrats à terme sur actions de MEXC prennent en charge un effet de levier allant jusqu'à 5x. Le trading avec effet de levier augmente à la fois les gains potentiels et les risques, y compris la possibilité de liquidation ou de solde négatif. Il est recommandé aux utilisateurs de faire preuve de prudence lors du choix du taux d'effet de levier.
Q8 : Comment les positions sont-elles gérées lors d'un fractionnement ou d'un regroupement d'action ?
En cas de fractionnement, de regroupement d'actions ou d'ajustement de dividende, la plateforme procédera à un règlement anticipé des positions ouvertes afin d'éviter toute volatilité imprévue. Le trading reprendra normalement après le règlement. Les utilisateurs sont invités à consulter les annonces officielles pour rester informés.