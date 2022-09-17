En cours (0)
Teaser (0)
En règlement (0)
Comment participer et augmenter vos récompenses
Éligibilité
Détenez ≥ 5 MX pendant 24 heures consécutives et effectuez au moins une transaction sur les contrats à terme.
Engagez des MX
Engagez des MX pendant la période de l'événement, les gains seront calculés en fonction de la quantité d'engagement valide
Parrainez des amis
Parrainez des invités valides et invitez-les à effectuer des dépôts et du trading sur les contrats à terme afin d'augmenter votre coefficient de récompense. Plus vous parrainez d'invités, plus votre part des récompenses sera importante.