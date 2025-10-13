Le prix en temps réel de MultiBank Group est aujourd'hui de 1.0713 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MBG à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MBG facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de MultiBank Group est aujourd'hui de 1.0713 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MBG à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MBG facilement sur MEXC maintenant.

Le prix en temps réel de MultiBank Group (MBG) est de $ 1.0713. Au cours des dernières 24 heures, MBG a évolué entre un minimum de $ 1.0623 et un maximum de $ 1.096, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MBG est $ 1.6915943417368275, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.36701751283509526.

En termes de performance à court terme, MBG a évolué de +0.73% au cours de la dernière heure, -1.55% sur 24 heures et de -2.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

La capitalisation boursière actuelle de MultiBank Group est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 7.94M. L'offre en circulation de MBG est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.07B.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.016977-1.55%
30 jours$ -0.1487-12.19%
60 jours$ -1.1694-52.19%
90 jours$ +0.9713+971.30%
Variation du prix de MultiBank Group aujourd'hui

Aujourd'hui, MBG a enregistré une variation de $ -0.016977 (-1.55%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de MultiBank Group sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.1487 (-12.19%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de MultiBank Group

En élargissant la vue à 60 jours, MBG a constaté une variation de $ -1.1694 (-52.19%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de MultiBank Group sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.9713 (+971.30%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

MultiBank Group, fondé en Californie en 2005, est aujourd'hui l'un des plus grands établissements de produits dérivés financiers en ligne au monde, reconnu pour sa forte régulation. Basé à Dubaï, le groupe dispose de plus de 25 bureaux à l'international et sert plus de 2 millions de clients dans plus de 100 pays. Grâce à une conformité réglementaire rigoureuse, une technologie de pointe et un engagement envers l'intégrité financière, MultiBank Group offre une expérience de trading sécurisée et fluide à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, le groupe façonne l'avenir de la finance en menant l'un des projets de tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) les plus ambitieux du secteur, autour de son tout premier token utilitaire : le $MBG.

MultiBank Group est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en MultiBank Group. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de MBGpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le MultiBank Group sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de MultiBank Group fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

MBG en devises locales

1 MultiBank Group (MBG) à VND
28,191.2595
1 MultiBank Group (MBG) à AUD
A$1.639089
1 MultiBank Group (MBG) à GBP
0.803475
1 MultiBank Group (MBG) à EUR
0.921318
1 MultiBank Group (MBG) à USD
$1.0713
1 MultiBank Group (MBG) à MYR
RM4.520886
1 MultiBank Group (MBG) à TRY
44.78034
1 MultiBank Group (MBG) à JPY
¥162.8376
1 MultiBank Group (MBG) à ARS
ARS$1,523.892111
1 MultiBank Group (MBG) à RUB
86.303928
1 MultiBank Group (MBG) à INR
95.013597
1 MultiBank Group (MBG) à IDR
Rp17,854.992858
1 MultiBank Group (MBG) à KRW
1,528.241589
1 MultiBank Group (MBG) à PHP
62.435364
1 MultiBank Group (MBG) à EGP
￡E.51.122436
1 MultiBank Group (MBG) à BRL
R$5.860011
1 MultiBank Group (MBG) à CAD
C$1.49982
1 MultiBank Group (MBG) à BDT
130.334358
1 MultiBank Group (MBG) à NGN
1,563.937305
1 MultiBank Group (MBG) à COP
$4,201.167228
1 MultiBank Group (MBG) à ZAR
R.18.597768
1 MultiBank Group (MBG) à UAH
44.56608
1 MultiBank Group (MBG) à TZS
T.Sh.2,625.734874
1 MultiBank Group (MBG) à VES
Bs206.7609
1 MultiBank Group (MBG) à CLP
$1,024.1628
1 MultiBank Group (MBG) à PKR
Rs303.049344
1 MultiBank Group (MBG) à KZT
575.030988
1 MultiBank Group (MBG) à THB
฿34.860102
1 MultiBank Group (MBG) à TWD
NT$32.899623
1 MultiBank Group (MBG) à AED
د.إ3.931671
1 MultiBank Group (MBG) à CHF
Fr0.85704
1 MultiBank Group (MBG) à HKD
HK$8.324001
1 MultiBank Group (MBG) à AMD
֏409.66512
1 MultiBank Group (MBG) à MAD
.د.م9.802395
1 MultiBank Group (MBG) à MXN
$19.81905
1 MultiBank Group (MBG) à SAR
ريال4.017375
1 MultiBank Group (MBG) à ETB
Br157.095432
1 MultiBank Group (MBG) à KES
KSh138.336969
1 MultiBank Group (MBG) à JOD
د.أ0.7595517
1 MultiBank Group (MBG) à PLN
3.942384
1 MultiBank Group (MBG) à RON
лв4.703007
1 MultiBank Group (MBG) à SEK
kr10.198776
1 MultiBank Group (MBG) à BGN
лв1.799784
1 MultiBank Group (MBG) à HUF
Ft363.513516
1 MultiBank Group (MBG) à CZK
22.540152
1 MultiBank Group (MBG) à KWD
د.ك0.3278178
1 MultiBank Group (MBG) à ILS
3.513864
1 MultiBank Group (MBG) à BOB
Bs7.413396
1 MultiBank Group (MBG) à AZN
1.82121
1 MultiBank Group (MBG) à TJS
SM9.823821
1 MultiBank Group (MBG) à GEL
2.89251
1 MultiBank Group (MBG) à AOA
Kz976.564941
1 MultiBank Group (MBG) à BHD
.د.ب0.4028088
1 MultiBank Group (MBG) à BMD
$1.0713
1 MultiBank Group (MBG) à DKK
kr6.909885
1 MultiBank Group (MBG) à HNL
L28.110912
1 MultiBank Group (MBG) à MUR
48.52989
1 MultiBank Group (MBG) à NAD
$18.53349
1 MultiBank Group (MBG) à NOK
kr10.809417
1 MultiBank Group (MBG) à NZD
$1.864062
1 MultiBank Group (MBG) à PAB
B/.1.0713
1 MultiBank Group (MBG) à PGK
K4.488747
1 MultiBank Group (MBG) à QAR
ر.ق3.910245
1 MultiBank Group (MBG) à RSD
дин.108.469125
1 MultiBank Group (MBG) à UZS
soʻm13,064.632056
1 MultiBank Group (MBG) à ALL
L89.442837
1 MultiBank Group (MBG) à ANG
ƒ1.917627
1 MultiBank Group (MBG) à AWG
ƒ1.917627
1 MultiBank Group (MBG) à BBD
$2.1426
1 MultiBank Group (MBG) à BAM
KM1.799784
1 MultiBank Group (MBG) à BIF
Fr3,150.6933
1 MultiBank Group (MBG) à BND
$1.381977
1 MultiBank Group (MBG) à BSD
$1.0713
1 MultiBank Group (MBG) à JMD
$172.040067
1 MultiBank Group (MBG) à KHR
4,302.405078
1 MultiBank Group (MBG) à KMF
Fr454.2312
1 MultiBank Group (MBG) à LAK
23,289.129969
1 MultiBank Group (MBG) à LKR
Rs323.939694
1 MultiBank Group (MBG) à MDL
L18.115683
1 MultiBank Group (MBG) à MGA
Ar4,804.03059
1 MultiBank Group (MBG) à MOP
P8.5704
1 MultiBank Group (MBG) à MVR
16.39089
1 MultiBank Group (MBG) à MWK
MK1,856.67003
1 MultiBank Group (MBG) à MZN
MT68.45607
1 MultiBank Group (MBG) à NPR
Rs151.781784
1 MultiBank Group (MBG) à PYG
7,544.0946
1 MultiBank Group (MBG) à RWF
Fr1,554.4563
1 MultiBank Group (MBG) à SBD
$8.816799
1 MultiBank Group (MBG) à SCR
15.85524
1 MultiBank Group (MBG) à SRD
$41.705709
1 MultiBank Group (MBG) à SVC
$9.363162
1 MultiBank Group (MBG) à SZL
L18.522777
1 MultiBank Group (MBG) à TMT
m3.74955
1 MultiBank Group (MBG) à TND
د.ت3.1410516
1 MultiBank Group (MBG) à TTD
$7.263414
1 MultiBank Group (MBG) à UGX
Sh3,668.1312
1 MultiBank Group (MBG) à XAF
Fr606.3558
1 MultiBank Group (MBG) à XCD
$2.89251
1 MultiBank Group (MBG) à XOF
Fr606.3558
1 MultiBank Group (MBG) à XPF
Fr110.3439
1 MultiBank Group (MBG) à BWP
P14.323281
1 MultiBank Group (MBG) à BZD
$2.1426
1 MultiBank Group (MBG) à CVE
$101.902056
1 MultiBank Group (MBG) à DJF
Fr189.6201
1 MultiBank Group (MBG) à DOP
$67.309779
1 MultiBank Group (MBG) à DZD
د.ج139.48326
1 MultiBank Group (MBG) à FJD
$2.431851
1 MultiBank Group (MBG) à GNF
Fr9,314.9535
1 MultiBank Group (MBG) à GTQ
Q8.195445
1 MultiBank Group (MBG) à GYD
$223.976691
1 MultiBank Group (MBG) à ISK
kr130.6986

Combien vaut MultiBank Group (MBG) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MBG en USD est de 1.0713 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MBG à USD ?
Le prix actuel de MBG en USD est $ 1.0713. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de MultiBank Group ?
La capitalisation boursière de MBG est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MBG ?
L'offre en circulation de MBG est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MBG ?
MBG a atteint un prix ATH de 1.6915943417368275 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MBG ?
MBG a vu un prix ATL de 0.36701751283509526 USD.
Quel est le volume de trading de MBG ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MBG est de $ 7.94M USD.
Est-ce que MBG va augmenter cette année ?
MBG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MBG pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur MultiBank Group (MBG)

Temps (UTC+8)TypeInformation

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
10-11 14:30:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
10-11 11:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
10-11 09:36:12Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

