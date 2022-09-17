Tant que vous êtes un utilisateur enregistré de MEXC et que vous disposez d'actifs de garantie sur votre compte Spot, vous pouvez procéder à l'emprunt.
Le système calcule les intérêts quotidiennement et les facture en fonction de la durée réelle du prêt, moins d'un jour étant calculé comme un jour. Remarque : les intérêts sont calculés en fonction du taux d'intérêt affiché au moment de l'emprunt. Formule : Intérêts = Montant emprunté × Taux d'intérêt quotidien.
Le remboursement partiel n'est pas pris en charge. Pour les actifs permettant un remboursement anticipé, veuillez vous référer aux règles spécifiques pour plus de détails.
Le ratio Loan-to-Value (LTV) est le rapport entre la valeur de l'actif utilisé et la valeur de la garantie. La formule de calcul spécifique est la suivante :
LTV = Capital et intérêts impayés / Montant de garantie
Capital et intérêts impayés = (Capital impayé + Intérêts impayés + Intérêts impayés en retard)