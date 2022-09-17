Le ratio Loan-to-Value (LTV) est le rapport entre la valeur de l'actif utilisé et la valeur de la garantie. La formule de calcul spécifique est la suivante :

LTV = Capital et intérêts impayés / Montant de garantie

Capital et intérêts impayés = (Capital impayé + Intérêts impayés + Intérêts impayés en retard)