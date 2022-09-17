Procédures de prêt
Soumettre une demande de prêt
Prêt reçu
Rembourser le prêt avec intérêts
Restituer les actifs collatéraux
Foire aux questions (FAQ)
Q1. Quelles sont les exigences pour bénéficier d'un Prêt MEXC ?

Tant que vous êtes un utilisateur enregistré de MEXC et que vous disposez d'actifs de garantie sur votre compte Spot, vous pouvez procéder à l'emprunt.

Q2. Comment les intérêts sont-ils calculés ?

Le système calcule les intérêts quotidiennement et les facture en fonction de la durée réelle du prêt, moins d'un jour étant calculé comme un jour. Remarque : les intérêts sont calculés en fonction du taux d'intérêt affiché au moment de l'emprunt. Formule : Intérêts = Montant emprunté × Taux d'intérêt quotidien.

Q3. Est-il possible d'effectuer un remboursement anticipé total ou partiel ?

Le remboursement partiel n'est pas pris en charge. Pour les actifs permettant un remboursement anticipé, veuillez vous référer aux règles spécifiques pour plus de détails.

Q4. Qu'est-ce que le ratio Loan-To-Value (LTV) ?

Le ratio Loan-to-Value (LTV) est le rapport entre la valeur de l'actif utilisé et la valeur de la garantie. La formule de calcul spécifique est la suivante :
LTV = Capital et intérêts impayés / Montant de garantie
Capital et intérêts impayés = (Capital impayé + Intérêts impayés + Intérêts impayés en retard)