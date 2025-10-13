Tokenomics de Metapro (MPRO)
Tokenomics et analyse de prix de Metapro (MPRO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Metapro (MPRO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Metapro (MPRO)
Metapro is committed to advancing the infrastructure of web3 gaming and eSports markets. Through scalable architecture and strategic team building, Metapro drives the creation of groundbreaking solutions for the market.
We are proud to have spearheaded the development of transformative products and initiatives, including:
Metapro Wallet: A secure and user-friendly wallet designed to seamlessly interact with web3 applications and decentralized games, providing users with easy access to their digital assets.
Web3 Game Arena: Hosting the largest web3 gaming event in Central Europe, the Web3 Game Arena brings together developers, gamers, and enthusiasts to celebrate the future of gaming on the blockchain.
Assetto Corsa Web3 Manager: The first application built on top of a leading professional simracing simulator, enabling mod distribution through Metapro's NFTma.
Degen Youki: A groundbreaking game fully integrated with Metapro infrastructure, available across multiple platforms including mobile devices.
As part of our ecosystem, MPRO Lab plays a pivotal role in the development and implementation of decentralized storage solutions for games and assets. Our network of NODEs ensures secure and efficient storage, empowering developers and gamers alike.
At the heart of the Metapro ecosystem lies the NFTma, a key component for tokenizing in-game assets and facilitating ownership on the blockchain. This innovative asset empowers developers to create unique and tradable items within their games, fostering a thriving economy of digital collectibles and experiences.
Tokenomics de Metapro (MPRO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Metapro (MPRO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MPRO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MPRO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MPRO, explorez le prix en direct du token MPRO !
Prévision du prix de MPRO
Vous voulez savoir dans quelle direction MPRO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MPRO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
