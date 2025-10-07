Le prix en temps réel de Metapro est aujourd'hui de 0.00526385 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MPRO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MPRO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Metapro est aujourd'hui de 0.00526385 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de MPRO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix MPRO facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Metapro

Prix de Metapro (MPRO)

Prix en temps réel : 1 MPRO à USD

$0.00526385
$0.00526385
+2.50%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Metapro (MPRO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:11:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de Metapro (MPRO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00510238
$ 0.00510238
Bas 24 h
$ 0.00540762
$ 0.00540762
Haut 24 h

$ 0.00510238
$ 0.00510238

$ 0.00540762
$ 0.00540762

$ 0.335207
$ 0.335207

$ 0
$ 0

-0.39%

+2.53%

-3.58%

-3.58%

Le prix en temps réel de Metapro (MPRO) est de $0.00526385. Au cours des dernières 24 heures, MPRO a évolué entre un minimum de $ 0.00510238 et un maximum de $ 0.00540762, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MPRO est $ 0.335207, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MPRO a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, +2.53% sur 24 heures et de -3.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metapro (MPRO)

$ 91.60K
$ 91.60K

--
--

$ 304.60K
$ 304.60K

17.02M
17.02M

56,588,152.69647323
56,588,152.69647323

La capitalisation boursière actuelle de Metapro est de $ 91.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MPRO est de 17.02M, avec une offre totale de 56588152.69647323. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 304.60K.

Historique du prix de Metapro (MPRO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Metapro en USD était de $ +0.00013004.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Metapro en USD était de $ +0.0010992587.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Metapro en USD était de $ +0.0003582439.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Metapro en USD était de $ +0.0037425072225653562.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00013004+2.53%
30 jours$ +0.0010992587+20.88%
60 jours$ +0.0003582439+6.81%
90 jours$ +0.0037425072225653562+246.00%

Qu'est-ce que Metapro (MPRO)

Metapro is committed to advancing the infrastructure of web3 gaming and eSports markets. Through scalable architecture and strategic team building, Metapro drives the creation of groundbreaking solutions for the market.

We are proud to have spearheaded the development of transformative products and initiatives, including:

Metapro Wallet: A secure and user-friendly wallet designed to seamlessly interact with web3 applications and decentralized games, providing users with easy access to their digital assets.

Web3 Game Arena: Hosting the largest web3 gaming event in Central Europe, the Web3 Game Arena brings together developers, gamers, and enthusiasts to celebrate the future of gaming on the blockchain.

Assetto Corsa Web3 Manager: The first application built on top of a leading professional simracing simulator, enabling mod distribution through Metapro's NFTma.

Degen Youki: A groundbreaking game fully integrated with Metapro infrastructure, available across multiple platforms including mobile devices.

As part of our ecosystem, MPRO Lab plays a pivotal role in the development and implementation of decentralized storage solutions for games and assets. Our network of NODEs ensures secure and efficient storage, empowering developers and gamers alike.

At the heart of the Metapro ecosystem lies the NFTma, a key component for tokenizing in-game assets and facilitating ownership on the blockchain. This innovative asset empowers developers to create unique and tradable items within their games, fostering a thriving economy of digital collectibles and experiences.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Metapro (MPRO)

Prévision de prix de Metapro (USD)

Combien vaudra Metapro (MPRO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Metapro (MPRO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Metapro.

Consultez la prévision de prix de Metapro maintenant !

MPRO en devises locales

Tokenomics de Metapro (MPRO)

Comprendre la tokenomics de Metapro (MPRO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MPRO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Metapro (MPRO)

Combien vaut Metapro (MPRO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de MPRO en USD est de 0.00526385 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de MPRO à USD ?
Le prix actuel de MPRO en USD est $ 0.00526385. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Metapro ?
La capitalisation boursière de MPRO est de $ 91.60K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de MPRO ?
L'offre en circulation de MPRO est de 17.02M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MPRO ?
MPRO a atteint un prix ATH de 0.335207 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MPRO ?
MPRO a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de MPRO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MPRO est de -- USD.
Est-ce que MPRO va augmenter cette année ?
MPRO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MPRO pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Metapro (MPRO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
2
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %

Avertissement

