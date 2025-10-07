Informations sur le prix de Metapro (MPRO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00510238 $ 0.00510238 $ 0.00510238 Bas 24 h $ 0.00540762 $ 0.00540762 $ 0.00540762 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00510238$ 0.00510238 $ 0.00510238 Haut 24 h $ 0.00540762$ 0.00540762 $ 0.00540762 Sommet historique $ 0.335207$ 0.335207 $ 0.335207 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.39% Changement de prix (1J) +2.53% Variation du prix (7 j) -3.58% Variation du prix (7 j) -3.58%

Le prix en temps réel de Metapro (MPRO) est de $0.00526385. Au cours des dernières 24 heures, MPRO a évolué entre un minimum de $ 0.00510238 et un maximum de $ 0.00540762, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MPRO est $ 0.335207, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MPRO a évolué de -0.39% au cours de la dernière heure, +2.53% sur 24 heures et de -3.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Metapro (MPRO)

Capitalisation boursière $ 91.60K$ 91.60K $ 91.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 304.60K$ 304.60K $ 304.60K Offre en circulation 17.02M 17.02M 17.02M Offre totale 56,588,152.69647323 56,588,152.69647323 56,588,152.69647323

La capitalisation boursière actuelle de Metapro est de $ 91.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MPRO est de 17.02M, avec une offre totale de 56588152.69647323. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 304.60K.