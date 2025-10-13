Tokenomics de Melo (MELO)
Tokenomics et analyse de prix de Melo (MELO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Melo (MELO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Melo (MELO)
Melo is an adorable, shy kitten who’s just joined Boba to keep her company. He’s a bit timid now, but soon they'll be best friends, sharing snuggles and playtime. His sweet name, short for Caramelo, matches his gentle personality perfectly!
$MELO is a community-ran token about BillyM2k's newest cat, Melo!
A Token for the People, By the People Unlike many tokens that launch with a well-funded development team or a corporate backing, melo stands out for being completely community-led. There is no official team behind melo, and its development and future are fully in the hands of its growing community. This decentralization aligns perfectly with the ethos that Billy championed with Dogecoin — a coin born as a joke, but one that later took on a life of its own through the support and passion of its users.
The Significance of Melo While melo might have started with a fun inspiration (Billy’s new cat), its rise underscores a deeper shift in the crypto world. Projects like these reflect a move away from traditional top-down leadership and toward community empowerment. It gives crypto enthusiasts an opportunity to be directly involved in shaping the future of the token. This token represents ownership by the community — a platform where everyone has a voice and decisions are made collectively.
Tokenomics de Melo (MELO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Melo (MELO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MELO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MELO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MELO, explorez le prix en direct du token MELO !
Prévision du prix de MELO
Vous voulez savoir dans quelle direction MELO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MELO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
