Informations sur le prix de Melo (MELO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00001614$ 0.00001614 $ 0.00001614 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) +4.22% Variation du prix (7 j) +7.00% Variation du prix (7 j) +7.00%

Le prix en temps réel de Melo (MELO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MELO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MELO est $ 0.00001614, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MELO a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, +4.22% sur 24 heures et de +7.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Melo (MELO)

Capitalisation boursière $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 60.44K$ 60.44K $ 60.44K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Melo est de $ 60.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MELO est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 60.44K.