Prix de PowerAI aujourd'hui

Le prix de PowerAI (POWERAI) en direct est actuellement de $ 0.3612, avec une variation de 12.76 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POWERAI en USD est de $ 0.3612 par POWERAI.

PowerAI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- POWERAI. Au cours des dernières 24 heures, POWERAI a été échangé entre $ 0.3361 (plus bas) et $ 0.4845 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, POWERAI a varié de -3.97% au cours de la dernière heure et de -64.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 5.06M.

Informations de marché pour PowerAI (POWERAI)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Capitalisation boursière entièrement diluée $ 361.20B$ 361.20B $ 361.20B Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de PowerAI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 5.06M. L'offre en circulation de POWERAI est de --, avec une offre totale de 1000000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 361.20B.