Le prix en temps réel de Ai Xovia est aujourd'hui de 4.00454 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de AIX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore.

Cours Ai Xovia(AIX)

$4.034907
$4.034907$4.034907
-0.65%1D
USD
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 11:08:53 (UTC+8)

Informations sur le prix de Ai Xovia (AIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 3.928108
$ 3.928108$ 3.928108
Bas 24 h
$ 6.183567
$ 6.183567$ 6.183567
Haut 24 h

$ 3.928108
$ 3.928108$ 3.928108

$ 6.183567
$ 6.183567$ 6.183567

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.02%

-0.65%

-16.00%

-16.00%

Le prix en temps réel de Ai Xovia (AIX) est de $ 4.00454. Au cours des dernières 24 heures, AIX a évolué entre un minimum de $ 3.928108 et un maximum de $ 6.183567, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIX est $ 51.257963, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.6605668343705937.

En termes de performance à court terme, AIX a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, -0.65% sur 24 heures et de -16.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 8.14M
$ 8.14M$ 8.14M

$ 400.45M
$ 400.45M$ 400.45M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Ai Xovia est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 8.14M. L'offre en circulation de AIX est de --, avec une offre totale de 99999989.148041565. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 400.45M.

Historique du prix de Ai Xovia (AIX) en USD

Suivez la variation du prix de Ai Xovia aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.02639849-0.65%
30 jours$ -8.41653-67.77%
60 jours$ -7.662388-65.68%
90 jours$ +4.00404+800,808.00%
Variation du prix de Ai Xovia aujourd'hui

Aujourd'hui, AIX a enregistré une variation de $ -0.02639849 (-0.65%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Ai Xovia sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -8.41653 (-67.77%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Ai Xovia

En élargissant la vue à 60 jours, AIX a constaté une variation de $ -7.662388 (-65.68%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Ai Xovia sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +4.00404 (+800,808.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Ai Xovia (AIX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Ai Xovia.

Qu'est-ce que Ai Xovia (AIX)

AiXovia est un écosystème financier basé sur Solana qui s'appuie sur un modèle d'intelligence hybride unique pour fournir des signaux de trading alimentés par l'IA, à destination des traders des cryptomonnaies et des utilisateurs de la DeFi en quête d'un avantage vérifiable sur des marchés volatils.

Ai Xovia est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Ai Xovia. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de AIXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Ai Xovia sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Ai Xovia fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Ai Xovia (USD)

Combien vaudra Ai Xovia (AIX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Ai Xovia (AIX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Ai Xovia.

Consultez la prévision de prix de Ai Xovia maintenant !

Tokenomics de Ai Xovia (AIX)

Comprendre la tokenomics de Ai Xovia (AIX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AIX !

Guide d'achat de Ai Xovia (AIX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Ai Xovia? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Ai Xovia. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

Pour une compréhension plus approfondie de Ai Xovia, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Ai Xovia
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ai Xovia

Combien vaut Ai Xovia (AIX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de AIX en USD est de 4.00454 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de AIX à USD ?
Le prix actuel de AIX en USD est $ 4.00454. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Ai Xovia ?
La capitalisation boursière de AIX est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de AIX ?
L'offre en circulation de AIX est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AIX ?
AIX a atteint un prix ATH de 51.257963 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AIX ?
AIX a vu un prix ATL de 2.6605668343705937 USD.
Quel est le volume de trading de AIX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AIX est de $ 8.14M USD.
Est-ce que AIX va augmenter cette année ?
AIX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AIX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 11:08:53 (UTC+8)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
