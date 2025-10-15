Tokenomics de LiquidLaunch (LIQD)
Tokenomics et analyse de prix de LiquidLaunch (LIQD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LiquidLaunch (LIQD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur LiquidLaunch (LIQD)
LiquidLaunch is the first native fair launch token platform and DEX aggregator built on Hyperliquid’s HyperEVM. It empowers creators to launch ERC-20 tokens on-chain without permission, presale, or reliance on web2 infrastructure, offering a fast and frictionless path to liquidity.
The platform goes hand in hand with it’s other product, LiquidSwap, Routing trades through top HyperEVM DEXs like HyperSwap and KittenSwap, ensuring users get the best prices with minimal slippage.
New tokens, whether they’ve bonded through LiquidLaunch or not, are immediately tradable through LiquidSwap.
100% of the revenue generated on LiquidLaunch and LiquidSwap go back to $LIQD token stakers. (https://liqd.ag/staking)
Fair launches on LiquidLaunch mean there are no allocations or private rounds — just transparent, public launches powered entirely on-chain.
Tokenomics de LiquidLaunch (LIQD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LiquidLaunch (LIQD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LIQD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LIQD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LIQD, explorez le prix en direct du token LIQD !
Prévision du prix de LIQD
Vous voulez savoir dans quelle direction LIQD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LIQD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité