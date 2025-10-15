Informations sur le prix de LiquidLaunch (LIQD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00418323 Haut 24 h $ 0.00440868 Sommet historique $ 0.082868 Prix le plus bas $ 0.0016493 Variation du prix (1 h) +0.24% Changement de prix (1J) +0.87% Variation du prix (7 j) -16.70%

Le prix en temps réel de LiquidLaunch (LIQD) est de $0.00426588. Au cours des dernières 24 heures, LIQD a évolué entre un minimum de $ 0.00418323 et un maximum de $ 0.00440868, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIQD est $ 0.082868, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0016493.

En termes de performance à court terme, LIQD a évolué de +0.24% au cours de la dernière heure, +0.87% sur 24 heures et de -16.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LiquidLaunch (LIQD)

Capitalisation boursière $ 5.12M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.12M Offre en circulation 1.20B Offre totale 1,198,919,050.52243

La capitalisation boursière actuelle de LiquidLaunch est de $ 5.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIQD est de 1.20B, avec une offre totale de 1198919050.52243. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.12M.