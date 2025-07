Informations sur My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Site officiel : https://www.myneighboralice.com/ Livre blanc : https://whitepaper.myneighboralice.com/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg