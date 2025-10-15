Tokenomics de DESK (DESK)
Informations sur DESK (DESK)
DESK is a next-generation DeFi perpetual trading infrastructure designed for both human traders and AI agents. The protocol combines two trading systems: a Pool-based model (evolved from the HMX platform) and a new Central Limit Order Book (CLOB) engine. DESK enables cross-margin trading, embedded money markets, real-time oracle feeds (via Pyth, Stork, RedStone), and modular integration with AI trading agents. Its architecture focuses on scalability, capital efficiency, and developer extensibility—making DESK a core building block for the future of onchain perps.
Tokenomics de DESK (DESK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DESK (DESK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DESK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DESK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
