Informations sur le prix de DESK (DESK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00103886 $ 0.00103886 $ 0.00103886 Bas 24 h $ 0.0010749 $ 0.0010749 $ 0.0010749 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00103886$ 0.00103886 $ 0.00103886 Haut 24 h $ 0.0010749$ 0.0010749 $ 0.0010749 Sommet historique $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) +2.83% Variation du prix (7 j) -32.84% Variation du prix (7 j) -32.84%

Le prix en temps réel de DESK (DESK) est de $0.00106833. Au cours des dernières 24 heures, DESK a évolué entre un minimum de $ 0.00103886 et un maximum de $ 0.0010749, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DESK est $ 0.00474878, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DESK a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, +2.83% sur 24 heures et de -32.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DESK (DESK)

Capitalisation boursière $ 987.20K$ 987.20K $ 987.20K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Offre en circulation 923.97M 923.97M 923.97M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DESK est de $ 987.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DESK est de 923.97M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.07M.