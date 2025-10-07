Tokenomics de Cryowar (CWAR)
Tokenomics et analyse de prix de Cryowar (CWAR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Cryowar (CWAR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Cryowar (CWAR)
Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.
Tokenomics de Cryowar (CWAR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Cryowar (CWAR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CWAR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CWAR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
