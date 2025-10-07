Informations sur le prix de Cryowar (CWAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00161978 $ 0.00161978 $ 0.00161978 Bas 24 h $ 0.00170321 $ 0.00170321 $ 0.00170321 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00161978$ 0.00161978 $ 0.00161978 Haut 24 h $ 0.00170321$ 0.00170321 $ 0.00170321 Sommet historique $ 6.29$ 6.29 $ 6.29 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.58% Changement de prix (1J) -3.10% Variation du prix (7 j) +9.93% Variation du prix (7 j) +9.93%

Le prix en temps réel de Cryowar (CWAR) est de $0.00162039. Au cours des dernières 24 heures, CWAR a évolué entre un minimum de $ 0.00161978 et un maximum de $ 0.00170321, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CWAR est $ 6.29, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CWAR a évolué de -0.58% au cours de la dernière heure, -3.10% sur 24 heures et de +9.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Cryowar (CWAR)

Capitalisation boursière $ 488.32K$ 488.32K $ 488.32K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Offre en circulation 301.36M 301.36M 301.36M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Cryowar est de $ 488.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CWAR est de 301.36M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.62M.