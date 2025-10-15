Informations sur le prix de Comcast xStock (CMCSAX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 29.35 $ 29.35 $ 29.35 Bas 24 h $ 30.03 $ 30.03 $ 30.03 Haut 24 h Bas 24 h $ 29.35$ 29.35 $ 29.35 Haut 24 h $ 30.03$ 30.03 $ 30.03 Sommet historique $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Prix le plus bas $ 29.35$ 29.35 $ 29.35 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +1.96% Variation du prix (7 j) -2.01% Variation du prix (7 j) -2.01%

Le prix en temps réel de Comcast xStock (CMCSAX) est de $30.02. Au cours des dernières 24 heures, CMCSAX a évolué entre un minimum de $ 29.35 et un maximum de $ 30.03, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CMCSAX est $ 34.79, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 29.35.

En termes de performance à court terme, CMCSAX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +1.96% sur 24 heures et de -2.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Comcast xStock (CMCSAX)

Capitalisation boursière $ 169.51K$ 169.51K $ 169.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Offre en circulation 5.65K 5.65K 5.65K Offre totale 35,400.0 35,400.0 35,400.0

La capitalisation boursière actuelle de Comcast xStock est de $ 169.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CMCSAX est de 5.65K, avec une offre totale de 35400.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.06M.