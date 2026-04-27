Tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA)
Tokenomics et analyse de prix de Turbo Battle Arena (TBA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Turbo Battle Arena (TBA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Turbo Battle Arena (TBA)
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Turbo Battle Arena (TBA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TBA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TBA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TBA, explorez le prix en direct du token TBA !
Comment acheter du TBA
Envie d'ajouter du Turbo Battle Arena (TBA) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du TBA, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Turbo Battle Arena (TBA)
L'analyse de l'historique du prix de TBA permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de TBA
Vous voulez savoir dans quelle direction TBA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TBA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre passerelle à 0 frais vers des opportunités infinies.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Turbo Battle Arena (TBA)
Montant
1 TBA = -- USD
Tendances
Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché
Volume important
Les cryptomonnaies avec le volume de trading le plus important
Nouvellement ajoutés
Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading
Plus fortes hausses
Les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses sur 24 h que chaque trader devrait surveiller