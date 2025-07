Informations sur Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Site officiel : https://bella.fi/ Livre blanc : https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14