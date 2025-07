Informations sur LadyLuck (LUCKY)

LadyLuck ($LUCKY) isn't just another blockchain protocol—it's the future of decentralized fortune gaming agent where cutting-edge AI meets the thrill of the draw. LadyLuck combines advanced AI agent technology with provably fair blind box mechanics, creating an adrenaline-pumping experience where every transaction could change your life forever.

Site officiel : https://getlucky.cc Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x81f35261b90ad59a1277c0e94f8012371eaafcb9