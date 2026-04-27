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Le prix de Turbo Battle Arena en direct est actuellement de -- USD. La capitalisation boursière de TBA est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de TBA en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !Le prix de Turbo Battle Arena en direct est actuellement de -- USD. La capitalisation boursière de TBA est de -- USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de TBA en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore en France !

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mexc
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Dernière mise à jour de la page : 2026-04-27 03:57:59 (UTC+8)

Prix de Turbo Battle Arena aujourd'hui

Le prix de Turbo Battle Arena (TBA) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de TBA en USD est de -- par TBA.

Turbo Battle Arena se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- TBA. Au cours des dernières 24 heures, TBA a été échangé entre -- (plus bas) et -- (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, TBA a varié de -- au cours de la dernière heure et de -- au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Turbo Battle Arena (TBA)

--
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$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
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La capitalisation boursière actuelle de Turbo Battle Arena est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TBA est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Turbo Battle Arena en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
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Bas 24 h
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Haut 24 h

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Historique du prix de Turbo Battle Arena (TBA) en USD

Suivez la variation du prix de Turbo Battle Arena aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
No Data
Variation du prix de Turbo Battle Arena aujourd'hui

Aujourd'hui, TBA a enregistré une variation de -- (--), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Turbo Battle Arena sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de -- (--), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Turbo Battle Arena

En élargissant la vue à 60 jours, TBA a constaté une variation de -- (--), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Turbo Battle Arena sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de -- (--), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Prédiction du prix de Turbo Battle Arena

Prévision du prix de Turbo Battle Arena (TBA) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de TBA en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Turbo Battle Arena (TBA) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de Turbo Battle Arena pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix le Turbo Battle Arena pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de TBA pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de Turbo Battle Arena.

Qu'est-ce que Turbo Battle Arena (TBA)

True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.

Ressources de Turbo Battle Arena

Pour une compréhension plus approfondie de Turbo Battle Arena, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de Turbo Battle Arena

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Turbo Battle Arena

Dernière mise à jour de la page : 2026-04-27 03:57:59 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Turbo Battle Arena (TBA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
02-11 14:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, sortie nette de 59 400 ETH des CEX
02-10 18:39:21Données on-chain
Hier, l'ETF Bitcoin spot a enregistré un transfert net entrant de 144,9 millions de dollars, tandis que l'ETF Ethereum a enregistré un transfert net entrant de 57 millions de dollars
02-04 11:04:00Mises à jour de l'industrie
L'indice Crypto Fear chute à nouveau à 14, le marché reste dans la zone de « peur extrême »
02-04 00:48:00Mises à jour de l'industrie
285 millions de dollars liquidés sur le réseau au cours des dernières 24 heures, longs et shorts anéantis
02-01 01:12:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin passe sous son précédent plus bas de 80 600 $, atteignant un nouveau plus bas depuis le 11 avril 2025
01-28 07:44:00Mises à jour de l'industrie
L'indice du dollar atteint son niveau le plus bas depuis février 2022, le marché crypto poursuit son rallye

Turbo Battle Arena Actualités à la une

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XRP Healthcare AI

XRP Healthcare AI

XRPHAI

$0.00000
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0.00%

Staynex

Staynex

STAY

$0.0000000
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Unipeg

Unipeg

UPEG

$530.00
$530.00$530.00

+76.66%

Asteroid

Asteroid

ASTEROID1

$0.006679
$0.006679$0.006679

-0.13%

Fluent

Fluent

BLEND

$0.09238
$0.09238$0.09238

-0.95%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

AbstractMogu

AbstractMogu

MOGU

$3.634
$3.634$3.634

+200.08%

PepeOracles

PepeOracles

PE

$0.000582
$0.000582$0.000582

+29.04%

ZEROBASE

ZEROBASE

ZBT

$0.24998
$0.24998$0.24998

+22.82%

G Coin

G Coin

GCOIN

$0.0005588
$0.0005588$0.0005588

+15.62%

Gametaverse

Gametaverse

GT

$0.144
$0.144$0.144

+10.76%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour TBA vers USD

Montant

TBA
TBA
USD
USD

1 TBA = -- USD